Esselunga, Fratoianni e la teoria del complotto: "Perché Meloni parla dello spot"

27 settembre 2023 a

a

a

Lo spot Esselunga come è ormai arcinnoto ha sollevato un polverone. Tutta colpa della pubblicità proposta in televisione in cui una bimba tenta la riconciliazione dei genitori dopo una separazione o un divorzio. Una pubblicità in grado di strappare una lacrime anche ai più insensibili. E invece c'è chi, oltre a non aver apprezzato la trovata, arriva pure a gridare al complotto. Si tratta della solita sinistra che arriva ad accusare Giorgia Meloni per il fatto di aver rivolto un plauso alla pubblicità che esalta la famiglia unita.

"Presidente Giorgia Meloni, vedo che commenta lo spot di una nota catena di supermercati ma che non dice nemmeno una parola sul carrello della spesa di milioni italiani, separati e non. Per loro anche una pesca rischia di diventare un lusso. L'Italia attende risposte", scrive su Twitter Nicola Fratoianni. Il segretario di Sinistra italiana e deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra lascia intendere che il premier parla di pubblicità per non parlare dei reali problemi. Una sorta di "complotto", una sorta di oscuro depistaggio.

E a chiarire la posizione del collega ci pensa Angelo Bonelli: "Non si è mai visto che un presidente del consiglio intervenisse su uno spot pubblicitario facendo tweet e post sui social e, di fatto, facendo pubblicità a una società privata. Ma quello della Meloni è la misura del fallimento della sua azione di governo che non solo non affronta ma sta peggiorando i problemi del Paese. Una volta che la Meloni smette di occuparsi di spot pubblicitari può occuparsi del caro vita che sta portando alla povertà sociale tante famiglie compresi figli?".

Insomma, ora commentare lo spot sulla bocca di tutti equivale a non interessarsi del Paese. D'altronde lo stesso cinguettio del presidente del Consiglio dimostra che Meloni sia intervenuta solo in seguito alla discussione. "Leggo che questo spot avrebbe generato diverse polemiche e contestazioni. Io lo trovo molto bello e toccante", sono state le sue parole sui social. Complotto?