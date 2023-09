Immigrazione, Meloni: "Fuori subito i pericolosi". Carlo Nordio attacca la Turco-Napolitano

27 settembre 2023 a

Via libera in Cdm al decreto migranti, che rende più veloci i rimpatri degli irregolari pericolosi e prevede una stretta sul fenomeno dei falsi minorenni. Il provvedimento, però, garantisce anche la piena tutela per donne e minori. Proprio a proposito dei rimpatri, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, in conferenza stampa, ha fatto notare: "È stata celebrata la figura del presidente Napolitano e giustamente la sua opera come ministro dell'Interno. La prima normativa sulla disciplina dell'Immigrazione è la legge Turco Napolitano. Abbiamo assistito ad un fallimento normativo negli ultimi 25 anni, interveniamo ora in modo efficace".

"Finora - ha proseguito il Guardasigilli - abbiamo prodotto norme e carte, ma quanti dovevano essere espulsi venivano raggiunti da un provvedimento cartaceo, ineseguito. Questo decreto viene fatto nel rispetto della normativa internazionale europea e direi anche dell'etica. Anzi sui minori c'è una maggiorazione di tutele nei loro confronti".

Tornando alla Turco-Napolitano, poi, Nordio ha spiegato: "La legge poggia - in parte è ancora vigente - su alcuni principi: in Italia si entra solo se c'è un visto, chi entra illegalmente, a meno che non è rifugiato politico, deve essere espulso e chi rimane deve essere sottoposto a processo. È stata rivista varie volte e attualmente la disciplina occupa 250 pagine sul Codice di procedura penale, si sono sedimentate normative anche contraddittorie e inefficaci che sono di difficile interpretazione e impossibile attuazione concreta".

Il ministro della Giustizia ha sottolineato che invece "il provvedimento di oggi si inserisce in un percorso che è l'opposto di quanto fatto finora. Finora abbiamo prodotto norme e carte, quanti dovevano essere espulsi venivano raggiunti da un provvedimento cartaceo, ineseguito. Ora abbiamo cercato di ottenere una efficacia concreta, mentre finora erano astrazioni speculative, i rimpatri erano estremamente limitati".