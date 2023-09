Aborto, finto allarme sull'aborto: la sinistra usa i diritti per attaccare il governo

Alberto Busacca 29 settembre 2023 a

In Italia c’è un problema. Un grande problema, a quanto pare, visto che ieri se ne sono occupate tutte le opposizioni, dal Pd ai Verdi, da +Europa alla Cgil. E qual è questo problema? Facile: la legge sull’aborto. Sì, perché ieri era la Giornata internazionale per l’aborto sicuro e libero. E a sinistra si sono scatenati.

Laura Boldrini (Pd): «Ovunque governa la destra oscurantista si consuma un vero e proprio attacco alla libertà di scelta delle donne». Anna Lisa Nalin (+Europa): «È fondamentale ribadire quanto ancora oggi il diritto all’aborto non sia un diritto sempre garantito». Luana Zanella (Verdi-Sinistra): «L’aborto? In Italia ci troviamo sotto un duplice attacco: quello della destra tradizionalista e bigotta e quello insostenibile di un’organizzazione sanitaria che ostacola di fatto l’autodeterminazione delle donne». E potremmo continuare...

Ma insomma, cosa ha fatto il governo? Semplice: niente. La legge 194 non è stata toccata e la Meloni ha più volte detto che non la toccherà. Così come non sono cambiate le leggisulle famiglie arcobaleno. E quindi? Col centrodestra i diritti di qualcuno sono sotto attacco? No, più banalmente, qualcuno usa i diritti per attaccare il centrodestra...