Crosetto, sfogo sulla Germania: "Blocca i migranti da una parte e li agevola dall'altra"

Guido Crosetto non le manda a dire. Il ministro della Difesa ha aspramente criticato le mosse del governo tedesco che negli ultimi tempi ha deciso di blindare le frontiere e di lasciare il peso dell'emergenza immigrazione tutto sulle spalle dell'Italia. Come è noto negli ultimi giorni il governo di Berlino ha deciso di rafforzare i controlli alle frontiere, soprattutto quelle a Est. Parallelamente ha fatto sapere al governo italiano di non voler accogliere una parte dei migranti sbarcati a Lampedusa.

E così, Guido Crosetto, con un semplice tweet mette in chiaro le cose e smaschera il gioco sporco di Berlino: "Si cerca di bloccare l’immigrazione in una parte d’Europa e se ne agevola il trasporto in un’altra. Coerente e geniale", afferma il titolare della Difesa commentando le parole del cancelliere tedesco Scholz a proposito di controlli aggiuntivi ai confini della Germania. E solo qualche giorno fa il governo tedesco era stato messo nel mirino da Elon Musk.



Il fondatore di Tesla e proprietario di "X" ha postato sui social un video in cui alcuni volontari di una ong tedesca salvano dei migranti per poi far rotta sull'Italia. La sua domanda è stata provocatoria: "I tedeschi lo sanno? Sanno che i migranti illegali vengono portati in Italia?". La risposta è arrivata direttamente dal ministero degli interni: "Sì lo sanno, si salvano vite". Isomma Berlino da un lato blinda i suoi confini territoriali e dall'altro finanzia le Ong che mettono l'acora nei nostri porti. Geniale, appunto.