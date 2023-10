Forza Italia, Tajani rivela: "Dove arriverà il partito in uno-due anni"

01 ottobre 2023 a

Forza Italia serra i ranghi alla convention di Paestum. Gli azzurri sono pronti per nuove sfide e Antonio Tajani fissa degli obiettivi chiari per il futuro: "Gli slogan senza idee non servono. Senza proposte, senza dibattiti, non servono. Dura un giorno lo slogan, e il giorno dopo è finito come un foglio di carta bruciato....Noi vogliamo costruire sul marmo il nostro progetto politico", ha affermato il segretario azzurro. "In queste tre giornate -ha sottolineato- siamo riusciti a dimostrare ai militanti,alla nostra classe dirigente, al mondo politico italiano ed europeo che qui c’è la speranza, il futuro del Paese.Ci sono contenuti, non titoli o slogan...", ha aggiunto.

Poi ha parlato di cifre e ha profetizzato una crescita di Forza Italia fino al 20 per cento in uno-due anni. Tajani ha poi parlato di temi caldi come quello del lavoro e del salario minimo: "Vogliamo un’economia che metta al centro la persona, e che ogni lavoratore sia ben retribuito, non che riceva un salario minimo per legge ma un salario ricco: non è lo Stato che decide quanto il lavoratore debba ricevere ma è il mercato a doverlo fare, e il mercato normalmente decide sempre meglio di quanto impone lo Stato per legge".

E ancora: "Noi pensiamo all’economia sociale di mercato. La nostra linea ha sempre al centro la persona: lavoro, pensioni, dignità - ha aggiunto -. Ogni persona ha una dignità uguale all’altra. Vogliamo un’economia che metta al centro la persona, ecco perché insistiamo sulla dignità del lavoro. Il lavoro è libertà, vogliamo che ogni lavoratore sia ben retribuito, non che riceva il salario minimo ma il salario ricco. Vogliamo meno Stato e più impresa perché questo garantisce servizi migliori ed economicamente più vantaggiosi. Nessuno vuole vendere le infrastrutture che garantiscono la sicurezza nazionale, parliamo di servizi. Ci deve essere più impresa, siamo per le privatizzazioni perché siamo assolutamente convinti che un servizio pubblico può essere esercitato meglio dal privato rispetto al pubblico". Forza Italia riparte da qui.