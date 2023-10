Gianfranco Fini: "Qual è il chiodo fisso della Meloni". La rivelazione sui migranti

01 ottobre 2023 a

Gianfanco Fini tesse le lodi di Giorgia Meloni e del governo per come sta affrontando l'emergenza immigrazione. "Nell’attuale contesto europeo il governo italiano sta facendo tutto il possibile e lo sta facendo bene", sostiene l'ex leader di Alleanza nazionale a margine del convegno "Italian Conservatism. The Future of Europe", organizzato da Nazione futura. "Il chiodo fisso" della presidente del Consiglio, "è agire in sede europea e agire con un rapporto dirette e proficuo con i Paesi da cui partono i migranti", prosegue Fini. "E il Piano Mattei può essere la soluzione per arginare in maniera concreta i flussi migratori".

Oggim aggiunge l'ex presidente della Camera, "ci sono Paesi che rifiutano di riprendersi i loro connazionali e in quei casi il foglio di via è inutile. Solo con stretti accordi bilaterali con i Paesi di partenza si possono rendere più agevoli i rimpatri". Anche perché, sottolinea l'ex leader di An, "oggi il fenomeno migratorio è totalmente diverso rispetto a quando entrò in vigore la legge Bossi-Fini, perchè il contesto geopolitico è totalmente cambiato". Al momento, sottolinea Gianfranco Fini, "l’unica vera soluzione è la riforma del Trattato di Dublino, ma questo è impossibile se non si modifica interamente l’assetto istituzionale europeo, in primis la necessità del voto all’unanimità".

Quindi, conclude: "È inoltre fondamentale definire quale modello di integrazione porre in essere nel nostro Paese e in Europa, considerando che sia il modello assimilazionista francese sia quello multiculturalista britannico sono falliti".