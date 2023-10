Sondaggio, Ghisleri gela la sinistra: "Crisi? Vedono sempre bicchiere mezzo vuoto"

03 ottobre 2023 a

I sondaggi spesso sono una questione di punti di vista. O meglio: sono una questione di appartenenza politica. A volte infatti, in base al nostro credo, rispondiamo alle domande che ci vengono rivolte in maniera faziosa perché prendiamo posizione all'interno di uno schieramente politico. Indipendentemente dallo stato effettivo dell'arte. E, in questo senso, i responsi dati dalla scienza dei sondaggi possono risultare fuorvianti perchè viziati dal sostegno o meno che si vuole dare al governo in carica. Sarebbe bene quindi interpretarli correttamente per avere così una fotografia reale del Paese.

Va tutto bene per gli italiani? Con questa quesito la conduttrice di In onda, Marianna Aprile, ha interrogato l'ospite Alessandra Ghisleri. Con i numeri alla mano e in collegamento con lo studio, la direttrice di Euromedia Research ha fatto il punto della situazione e ha spiegato che, sebbene la crisi economica coinvolga tutti, sono per lo più gli elettori di sinistra a vedere il bicchiere mezzo vuoto. "Abbiamo chiesto ai lavoratori se sono soddisfatti e se ritengono di essere pagati adeguatamente per il lavoro che svolgono. Il 53,5% ci ha detto di no, mentre il 33,1% ci ha detto di sì. Ci accorgiamo poi che quelli più scontenti sono i giovani. Questo perché, al primo impiego, le aspettative sono tante e non si ha la capacità di contrattare uno stipendio. I più soddisfatti sono gli over 65", ha spiegato la sondaggista.

Il secondo cartello riguarda invece la condizione economica nel nostro Paese. "Il 7,3% ritiene che sarà migliore nel 2024, mentre il 40,0% crede che non lo sarà", ha continuato la Ghisleri che poi, però, ha chiarito: "Gli unici che danno una valutazione differente... A sinistra vedono tutto in maniera peggiore, mentre nel centrodestra vedono tutti più o meno uguale rispetto alla situazione dello scorso anno, che non possiamo dire se è migliore o peggiore perché dipende dalle valutazioni personali".