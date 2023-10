Schlein al veleno contro Meloni: "Continua a prendere in giro le persone"

03 ottobre 2023 a

"Giorgia Meloni anziché ravvedersi sui tagli previsti per la sanità continua a prendere in giro le persone, comprese quelle che l’hanno eletta": Elly Schlein attacca la presidente del Consiglio dopo il suo discorso al Festival delle Regioni a Torino. In quest'occasione, la premier ha spiegato che "costruire un sistema sanitario efficiente ed efficace è l’obiettivo di tutti, ma sarebbe miope perseguire questo obiettivo esclusivamente pensando all’aumento o meno delle risorse. Dobbiamo avere un approccio più profondo per vedere come quelle risorse vengono spese".

Le parole della Meloni, però, non sarebbero piaciute alla segretaria del Pd, che quindi ha replicato saparando a zero contro la premier: "Dire che la sanità è una priorità ma che l’impegno non si misura sui soldi messi a disposizione è la beffa dopo il danno. Noi pretendiamo che questo governo investa i fondi necessari".

La presidente del Consiglio, tra l'altro, ha anche chiarito che molte scelte prese dall'esecutivo nell'ambito della manovra sono derivate da decisioni sbagliate prese in passato: "I margini di manovra sono limitati, anche a causa di una eredità che si raccoglie da una politica con orizzonti troppo brevi. Il governo sta lavorando per garantire il diritto alla salute a tutti i cittadini, siamo aperti e pronti a qualsiasi tavolo di confronto per studiare quali siano le modalità migliori per raggiungere l’obiettivo". Infine due promesse: "Il potenziamento delle risorse per il personale sanitario e interventi per accorciare le liste di attesa".