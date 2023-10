Sondaggio Quorum-YouTrend, Elly Schlein ko: sorpasso-M5s tra i giovani

05 ottobre 2023 a

Attenzione Elly Schlein, rischi già di perdere in casa. Un sondaggio di Quorum Youtrend che in queste ore sta facendo il giro del web è forse il punto più basso mai toccato dal segretario del Pd. Infatti in un arilevazione che va nella fascia di età tra i 18 e i 30 anni c'è una aspetto da non sottovalutare affatto dalle parti del Pd: Il Movimento Cinque Stelle ha postato a termine il sorpasso. Infatti i numeri parlano chiaro: il Pd è al 16m2 per cento mentre il Movimento di Giuseppe Conte è al 17,1 per cento.

E questo dato deve allarmare la Schlein che sull'elettorato giovane ha quasi praticamente speso tutta la sua compagna elettorale per le primari del Pd che poi l'hanno portata alla segreteria del Nazareno. Inoltre negli utlimi tempi la Schlein cavalca molto le battaglie dei "gretini" che affascinano una fascia d'età giovane che però a quanto pare, dati alla mano preferisce il Movimento Cinque Stelle.

Da tempi nei sondaggi che riguardano un campione spalmato su diverse fasce d'età, il Pd sente sempre di più il fiato sul collo del Movimento Cinque Stelle. Ma questi numeri che arrivano da un sondaggio Quorum Youtrend per SkyTg24 potrebbero essere il segnale di un rischio alto per la Schlein sul tavolo del poker delle elezioni Europee del 2024. Lì non si gioca la partita del Pd, ma la sua. Un risultato sotto il 20 per cento potrebbe condannare la segretaria all'espulsione dal Nazareno. Il primo partito, e anche questo deve far riflettere la Schlein, nella fascia 18-30 è Fratelli d'Italia con il 29,2 per cento. La Lega ottiene il 7,5%, Forza Italia ottiene il 4%, Alleanza Verdi-Sinistra il 3,8%, Azione il 3,7% . Insomma la sfida tra Pd e M5s entra nel vivo. E dopo la frattura in Rai di ieri con i Cinque Stelle che hanno votato con la maggioranza, in vista delle Europee la guerra resta apertissima.