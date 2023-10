Paolo Mieli spiazza tutti: "Alle Europee Schlein sopra il 25 per cento"

04 ottobre 2023 a

a

a

Paolo Mieli profetico. Ospite di Omnibus su La7, il giornalista dà i numeri delle Europee e in particolare quelli del Partito democratico. Con i dem in continuo calo nei sondaggi, Mieli lascia tutti a bocca aperta. E nella puntata di mercoledì 4 ottobre ammette: "Penso che Elly Schlein porterà il Pd a un ottimo risultato". Stando all'editorialista del Corriere della Sera "Schlein, come leader, sta facendo scommesse che otterrà un ottimo risultato perché sono elezioni adatte a lei ed è una personalità che darà solo sorprese positive". A detta di Mieli, infatti, "sono le anaconde dietro di lei a dare l'impressione di vecchio, lei dà un'impressione energetica".

Così, incalzato da Silvia Sardone che gli ricorda che "è tutto registrato", il giornalista snocciola addirittura la cifra: "Credo che il Pd andrà al 25 per cento, anche sopra". Se succederà veramente ciò che è stato previsto non è dato sapersi. Mieli infatti non è nuovo a presagi sbagliati. Nei giorni in cui si giocava la partita del Quirinale, il giornalista puntò tutto su Mario Draghi per poi scusarsi. "Devo ricordare agli spettatori che ho clamorosamente sbagliato una previsione - ammetteva lui stesso a Tagadà -. La previsione era che Draghi sarebbe stato eletto Presidente della Repubblica".

"Tanto non gli costa nulla". Mieli sbugiarda Conte: che roba è il grillino | Video

In ogni caso sulle Europee Mieli si era già pronunciato qualche giorno fa quando ha dovuto fare i conti con il fatto che "tutti danno per scontato che la sinistra non andrà benissimo. E allora tutto il gioco sta nel vedere quanto il prossimo governo europeo si sbilancerà verso destra". Ma a quanto pare secondo la sua previsione per Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani il voto sarà in salita.