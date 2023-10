Sondaggio-Ghisleri, Meloni imprendibile e FI tiene: chi ha il fiato sul collo

04 ottobre 2023 a

Nell’ultimo periodo il governo è sotto pressione tra la difficile gestione dell’immigrazione e i “gufi” che tifano per una crisi finanziaria. Nonostante le polemiche e le critiche, Giorgia Meloni resta di gran lunga la leader politica più gradita dagli italiani: sebbene il compito che spetta al suo governo sia arduo, la fiducia nei confronti della premier è molto alta a un anno dal suo insediamento a Palazzo Chigi. Porta a Porta ha diffuso il sondaggio realizzato da Euromedia Research sulle ultime intenzioni di voto a livello nazionale.

Fratelli d’Italia non solo rimane saldamente il primo partito italiano, ma è anche quello che è cresciuto di più nell’ultima settimana, segno che neanche le polemiche riescono a scalfire il sostegno nei confronti della Meloni. Fdi è infatti dato al 29%, +0,3 rispetto a sette giorni fa, e ha quasi dieci punti di vantaggio sul Pd, che invece è rilevato al 19,4% (+0,1). A seguire, a incalzare la Schlein facendo tremare il Nazareno, c’è il Movimento 5 Stelle al 17% (+0,1) e la Lega al 9,6%,. Forza Italia è rimasta piuttosto stabile al 6,9% (-0,1), mentre Azione e Italia Viva valgono rispettivamente il 4,1% (+0,1) e il 3,3% (+0,1).

Alle loro spalle si piazza l’alleanza Verdi-Sinistra, che sale al 3% (+0,3); poi +Europa al 2,5% (-0,1), Per l’Italia con Paragone al 2,4% (+0,4) e Noi Moderati allo 0,6% (+0,1). Alessandra Ghisleri ha anche valutato complessivamente gli schieramenti: il centrodestra al momento raggiunge il 45,1%, mentre il centrosinistra il 24,9%. In caso di improbabile “campo largo” con anche il Movimento 5 Stelle dentro, la sinistra non arriverebbe comunque al livello delle forze di governo, ma si fermerebbe ad almeno 3 punti sotto.