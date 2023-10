Ignazio La Russa, bomba sporca da Report? "Cosa stanno per mandare in onda"

06 ottobre 2023 a

a

a

"Mi trovo in un imbarazzo in questo palazzo, ci ho dormito tre volte in un anno". Stupisce tutti, il presidente del Senato Ignazio La Russa, fondatore di Fratelli d'Italia intervenuto alla convention del partito a Brucoli, in provincia di Siracusa.

Tornato nella "sua" Sicilia, La Russa spiega il suo rapporto un po' conflittuale con Palazzo Madama ma spiega: "Non condanno chi ha fatto diversamente da me. Sono meno paludato quando giro, i miei amici mi dicono che mi dimentico di essere presidente del Senato". Quindi la provocazione irresistibile al suo eterno avversario politico.

"Chi è stato per me Napolitano". Il "fascista" La Russa lo piange così: straordinario

"Io se mi invita la sinistra, da presidente del Senato, alle loro feste ci andrei volentieri. Ma da quando sono presidente del Senato, la sinistra ha gli incubi, si svegliano la notte 'oddio! C'è La Russa alla presidenza del Senato! Chiamiamo Report!', che infatti domenica...". Intervistato da Maurizio Belpietro, alla domanda di precisare meglio la battuta su cosa farà la trasmissione di Raitre condotta da Sigfrido Ranucci l'ex colonnello di Fini in Alleanza nazionale replica: "No, non voglio fargli pubblicità. Loro (la sinistra, ndr) l'idea che la seconda carica dello Stato sia di destra, poi uno che viene dall'Msi, ti rendi conto? Non li fa dormire la notte eh. Ci sono due reazioni possibili, o reagire come reagiscono loro o prendere un tranquillante e io gli consiglio un tranquillante per dormire tranquilli".

Verso la fine dell'intervista, tuttavia, il presidente del Senato è tornato sul tema, pur senza citare Report ma facendo apparentemente riferimento alle anticipazioni sui contenuti della puntata di domenica, diffuse negli spot andati in onda sulla Rai. Alla domanda se si aspetti qualche altro attacco nei confronti di qualche esponente di maggioranza, risponde secco: "Di La Russa, sicuramente, te lo metto per iscritto. Dai tempo, dai qualche giorno... Ma siccome a La Russa non possono trovare niente, ho visto che addirittura - e su questo sarò intransigente - cercano di accreditare una storia familiare diversa da quella che chiunque conosce la mia famiglia, chiunque, destra, sinistra, amici, nemici, può invece testimoniare".