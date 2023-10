Letizia Moratti torna in Forza Italia, l'annuncio di Tajani

10 ottobre 2023 a

Clamoroso, ma vero: Letizia Moratti torna a casa. L'ex prima cittadina di Milano, passata lo scorso anno al Terzo Polo, approva nuovamente in Forza Italia. Questa mattina, martedì 10 ottobre, il segretario degli azzuri Antonio Tajani lo ha annunciato durante una conferenza stampa con l'ex ministra della Pubblica istruzione del governo Berlusconi. Il passaggio non è affatto banale perché, dopo la rottura di Cateno De Luca, vede sgretolarsi il progetto del grande Centro di Matteo Renzi (senza Carlo Calenda).

La Moratti ha una "grande esperienza nella vita pubblica amministrativa e un radicamento profondo nella città di Milano. Questo mi ha portato a proporle di guidare la consulta del segretario nazionale di Forza Italia" e di "entrare nella squadra" da "protagonista" annuncia Tajani. La consulta è "un organismo di cui fanno parte personalità di alto prestigio che ha il compito di fare proposte e studi sui principali temi politici" conclude il segretario sottolineando come "sarà determinante per un progetto per l'Italia di domani".

E l'ex sindaco di Milano ha accolto con entusiasmo la proposta del suo nuovo partito: "Accetto con spirito di responsabilità e servizio per il partito e per il Paese. Aderisco per diversi motivi, per il legame con Berlusconi, che è stato un innovatore nella politica, nelle istituzioni. Sono felice – ha aggiunto la Moratti – di potere dare il mio contributo. Il mio sarà un contributo costruttivo, in armonia con il segretario. Ci aspetta un lavoro importante".

Moratti è stata la candidata alle ultime elezioni regionali in Lombardia proprio per il Terzo polo, quando all'epoca Calenda e Renzi ancora marciavano uniti. Come è andata a finire, a tempo record, lo ricordiamo tutti. All'ex sindaca di Milano nonché già presidente Rai andò male: arrivò terza con il 9,8 per cento pari a 320mila preferenze. Ma, secondo alcune fonti di Forza Italia, potrebbero trattarsi del biglietto da visita per le prossime elezioni Europee.