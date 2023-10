Bersani alla Moratti: "Le chiedo una cortesia", e giù insulti alla Meloni

11 ottobre 2023 a

a

a

"In nome di questa nostra antica collaborazione, vorrei chiederle una cortesia": Pier Luigi Bersani, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, lo ha detto a Letizia Moratti, pure lei in collegamento con il talk. Quest'ultima nelle scorse ore ha deciso di lasciare il centro per tornare in Forza Italia, non rinnegando comunque il lavoro fatto nei mesi passati: "Questa è una fase diversa. Ho preso questa decisione anche per la collocazione a livello europeo. Renzi e Calenda stanno con Renew Europe, io mi ritrovo nei valori del Ppe. Ho partecipato anche a diversi incontri, ma sul tema della collocazione europea non ci siamo trovati", ha detto in conferenza stampa con il numero uno degli azzurri, Antonio Tajani.

Approfittando proprio del rientro della Moratti nella maggioranza, Bersani ha colto la palla al balzo per chiederle una "cortesia": "Per favore provi a dire alla Regina Giorgia (Meloni) di essere un filino meno arrogante, un po' più umile. Tipo per esempio quando hai 200mila persone, lavoratori, che vengono lì sabato per dirti una cosa chiara: siamo gli unici che pagano le tasse fino all'ultimo euro, non vorremmo pagare anche le cure, soprattutto con questi salari qui... Un presidente del Consiglio, patriota, che tiene all'unità del Paese, un segnalino di ricevuto deve darlo, altrimenti questo Paese si spacca nel profondo". Il riferimento dell'ex segretario del Pd era al corteo della Cgil che si è tenuto lo scorso 7 ottobre a Roma.

Qui l'intervento di Bersani a Otto e mezzo