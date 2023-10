Daniele Capezzone, Hamas? "Sui giornali lo squallido teatrino sulle canaglie tagliagole"

11 ottobre 2023 a

Hamas decapita i bambini e la sinistra in Parlamento fa il balletto delle mozioni, il tutto per poter accusare Israele di essere corresponsabile dell'abisso in cui da sabato è precipitato il Medio Oriente.

"Una atroce sconnessione", la definisce Daniele Capezzone nel suo "Occhio al caffè - Rassegna politicamente scorrettissima", un teatrino imbarazzante che coinvolge personaggi come Patrick Zaki e filo-palestinesi vari che imperversano nelle piazze italiane

Ma il problema non è solo politico, con Pd, M5s e Sinistra e Verdi che puntano il dito contro il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Il direttore editoriale di Libero sottolinea ed evidenzia anche le "troppe ambiguità sui giornali", sui quali "la mistificazione passa attraverso l’equiparazione tra Gerusalemme e Hamas, come se uno Stato democratico e delle canaglie tagliagole fossero entità omogenee o paragonabili".