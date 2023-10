De Luca, show al liceo: "Ragazze tatuate? Che show, imbecilli"

12 ottobre 2023 a

È come sempre tranchant Vincenzo De Luca nei suoi giudizi. Il governatore della Campania è stato ospite del liceo Torquato Tasso di Salerno che lui stesso ha frequentato da giovane e incontrando gli studenti ha detto: "Stavo guardando le ragazze in prima fila. Un apprezzamento: non ho visto nessuna tatuata. Dico una cosa che va in controtendenza: a me i tatuaggi fanno schifo. Quando vedo una ragazza tatuata mi viene una sensazione di sporco, di sgradevole. Fa schifo". Gli alunni hanno rivolto al governatore alcune domande, una, nello specifico, sul suo apprezzamento per la famosa "armocromia". La risposta di De Luca è stata incentrata sui tatuaggi e su un invito rivolto ai giovani: "Mantenetevi sobri e sobrie, alcuni influencer hanno tatuaggi che arrivano fin sopra le orecchie, fanno schifo due volte. Che cos’è questa roba? Porcherie", ha detto, suscitando l’ilarità dei liceali, e aggiungendo: "Mantenetevi sobri, eleganti, belle, fresche, pulite. Chi si tatua è un imbecille".

Opinioni discutibili le sue. Tant'è. Sempre a proposito di giovani, De Luca ha aggiunto: "Abbiamo, a volte, il sabato sera, ragazzini e ragazzine di tredici anni che arrivano in coma etilico. Insomma, ho cercato di trasmettere valori positivi ai nostri figli".

Rispetto poi alla fuga dei giovani dal Mezzogiorno, osserva il governatore, qui "il problema è duplice". Intanto, spiega, "fare una battaglia per evitare queste barriere per l’ingresso nelle università. Quello che accade per la facoltà di medicina è semplicemente vergognoso in Italia, è un sistema camorristico che non seleziona il merito, ma che seleziona solo i figli della povera gente. Poi, dobbiamo creare prospettive di lavoro". "È chiaro", conclude, " che se non c’è lavoro e sviluppo qualificato nel Sud, ma questo è un tema che riguarda ormai tutta Italia, i giovani se ne scappano all’estero"