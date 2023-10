Lega, "no alla censura": attacco alla Ue in difesa di Elon Musk

13 ottobre 2023 a

"Siamo stupiti e preoccupati per le parole intimidatorie e i toni da autorità giudiziaria rivolti dal commissario Henry Breton a Elon Musk in merito alla piattaforma X": a dirlo è la Lega al Parlamento europeo. Sullo sfondo il botta e risposta delle scorse ore tra il commissario europeo al mercato unico e il numero uno dell'ex Twitter. Il primo, infatti, accusa il secondo di veicolare contenuti falsi sulla guerra in Israele; mentre il secondo nega tutto e invita l'Ue a elencare le presunte violazioni individuate sulla piattaforma.

"Quanto accaduto nelle ultime ore purtroppo conferma tutti i nostri dubbi e paure sul Digital Service Act che, invece di favorire la libertà di espressione, rischia di essere usato come mezzo di censura - spiega ancora la Lega -. Speriamo che le istituzioni europee non saranno usate in modo strumentale per prendere di mira chi non piace all'Ue o per limitare la libertà di parola dei cittadini". Elon Musk sembra aver apprezzato il sostegno del Carroccio e lo ha dimostrato mettendo like al tweet che elogia la Lega per la sua posizione.

Alla richiesta di Musk di elencare le violazioni individuate, Breton ha poi risposto: "Siete ben consapevoli delle segnalazioni dei vostri utenti e delle autorità sui contenuti falsi e sull'esaltazione della violenza. Sta a voi dimostrare che mantenete le parola. Il mio team rimane a disposizione per garantire la conformità al Dsa (Digital service act, ndr), che l'Ue continuerà a far rispettare rigorosamente".