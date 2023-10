Elly Schlein, scoppia la lite con Conte: "Elmetto non lo toglie", "Non perdo tempo"

14 ottobre 2023 a

a

a

Una possibile alleanza tra Pd e Cinque Stelle sembra lontana. A sentire le parole di Giuseppe Conte, gli appelli di Elly Schlein paiono un buco nell'acqua. Ospite alla festa de Il Foglio a palazzo Vecchio a Firenze, il leader del Movimento non si risparmia sulla dem: "A Schlein, se devo mettere un po' di pepe, potrei suggerire di vedere 'Full metal jacket' di Kubrich perché Enrico Letta ha messo l'elmetto al Pd ed Elly non ha avuto il coraggio di toglierlo". E sul rapporto con i dem, l'ex premier non è da meno, "è ovvio che non ci sovrapponiamo con loro perché siamo una forza politica autonoma e su alcuni fronti come il conflitto in Ucraina dove ci siamo ritrovati su posizioni diverse, ma è storia. Così come sull'interpretazione della transizione energetica che non si fa con gli inceneritori".

Il confronto comunque c'è. L'esempio? La sanità. "Ci stiamo confrontando e abbiamo dei punti critici da sollevare che per noi sono irrinunciabili e li faremo valere". Però - e su questo Conte sarebbe intransigente - "Non saremo la succursale di nessuno". Intanto Schlein ha invocato la piazza per l'11 settembre. Giorno in cui non mancheranno i grillini. A patto che si protesti contro il governo. "Per quanto riguarda la manifestazione dell'11 novembre - ha fatto sapere -, aspettiamo di conoscere specificatamente i punti al centro della piattaforma dell'evento. Ma se si tratta di contestare le politiche di questo Governo che ritengo fallimentari ci saremo sicuramente". Parole, quelle più critiche, che non passano inosservate. A stretto giro è arrivata la replica della segretaria del Pd che ha preso le distanze: "Io capisco che ci sono in vista elezioni europee con un sistema proporzionale ma noi non perderemo un minuto in polemiche con le altre forze di opposizione. Siamo impegnati a costruire l’alternativa alla destra".

Salario minimo bocciato da tutti? E la sinistra impazzisce

E se a Schlein Conte consiglia Full metal jacket, a Giorgia Meloni Piovono pietre di Ken Loach. "Ci sono tante persone che vivono difficoltà economiche ma non vanno trattati da farabutti e delinquenti". A Matteo Salvini? Ecco che per il leader leghista, ex alleato di governo, "consiglierei di buttar via il libro di quel generale... Tenga sul comodino il libero di papa Francesco 'Contro la guerra. Il coraggio di costruire la pace'".