Terrorismo, "rischio cani sciolti: innalzato il livello di guardia"

"Il livello di guardia è già stato alzato da qualche giorno, stiamo tenendo tutto sotto controllo": a dirlo il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Radio Anch’io. Proprio questa mattina sono stati arrestati a Milano due egiziani con accuse di terrorismo. "Carabinieri, polizia, guardia di finanza, polizia penitenziaria, servizi di intelligence lavorano con attività di prevenzione, tant’è che stamane sono state arrestate due persone accusate di terrorismo", ha sottolineato Tajani.

Il vicepremier, poi, ha rassicurato gli ascoltatori: "In questo momento non ci sono minacce dirette verso l’Italia, però può esserci sempre qualche fondamentalista esagitato che agisce da solo, qualche cane sciolto. La prevenzione è massima, però non abbiamo pericoli segnalati imminenti". L'allerta, in effetti, sarebbe massima soprattutto per gli eventuali lupi solitari e le cellule dormienti che provano a radicalizzarsi nel nostro Paese.

Infine, Tajani ha garantito: "Si lavora, si fa di tutto per garantire la sicurezza, anche controlli sugli immigrati che arrivano perché non devono esserci infiltrati terroristi". Preoccupazione anche nel resto d'Europa dopo gli attentati ad Arras in Francia, dove un docente è stato ucciso a coltellate da un ragazzo che urlava "Allah akbar"; e a Bruxelles in Belgio, dove ieri sera un uomo di circa 40 anni ha ucciso due svedesi urlando sempre lo stesso motto e poi dicendo di appartenere all'Isis. L'attentatore, che in un primo momento si era dato alla fuga, è poi stato individuato e "neutralizzato" dalle forze di polizia belghe. Ferito durante uno scontro a fuoco, è stato trasportato in ospedale, dove poi è morto.