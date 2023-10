Laura Boldrini vuole demolire la statua a Graziani (eretta dal Pd)

18 ottobre 2023 a

Laura Boldrini, Nicola Fratoianni e compagni, hanno sfoderato la giornata in ricordo "delle vittime del colonialismo italiano". "Ma dove vuole arrivare la Boldrini? Ma eccolo: a buttare giù - dice più esplicitamente Pagliarulo - il monumento ad Affile al maresciallo Rodolfo Graziani", scrive Francesco Storace in un articolo su Libero. Insomma, "fallito l’assalto al Foro Italico a Roma; reso manifestatamente impossibile radere al suolo l’Eur; i più incalliti nostalgici della sinistra italiana si accontentano di virare nella provincia di Roma, verso il comune di Affile, dove la pericolosa destra locale - eletta dal popolo - ha deciso quell’opera in onore del Maresciallo d’Italia".

