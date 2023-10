È sempre Cartabianca, Laura Boldrini gela lo studio: "No all'assalto totale a Gaza"

11 ottobre 2023 a

La guerra in corso in Israele, iniziata con l'assalto da parte di Hamas sabato scorso, ha tenuto banco nello studio di Bianca Berlinguer a È sempre cartabianca su Rete 4. Tra gli ospiti anche la dem Laura Boldrini, secondo cui un assedio totale di Gaza da parte di Tel Aviv sarebbe sbagliato: "Non può esserci l’assalto totale a Gaza perché sarebbe un regalo ad Hamas che lo userebbe a suo vantaggio".

Per l'esponente del Pd, "il gruppo terroristico dev’essere combattuto, ma non con un crimine di guerra. Serve un corridoio umanitario per i civili". La Boldrini, insomma, è per un'azione diplomatica più che per una risposta sul campo di battaglia. Un po' come Rosy Bindi, che ieri a Tagadà su La7 ha parlato in modo simile: "Uno Stato democratico non può permettersi di reagire come sta reagendo Israele. Uno Stato democratico non può usare gli stessi mezzi che usano i terroristi".

Poi, però, alla domanda della conduttrice Tiziana Panella, che le he chiesto cosa dovrebbe fare quindi Tel Aviv in questa situazione, l'ex ministra dem ha risposto: "Potrebbe fare un esame di coscienza per quello che è accaduto negli ultimi anni e dovrebbe chiedersi anche perché non hanno funzionato i servizi di intelligence. Prima di arrivare a privare i bambini di acqua, luce, cibo e aiuti umanitari, forse dovrebbe interrogarsi sull'efficacia degli strumenti, che non devono essere sempre e necessariamente quelli usati dai terroristi".