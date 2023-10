Capezzone, strage all'ospedale di Gaza: "C'è chi fa peggio del Fatto"

19 ottobre 2023 a

"Sbagliare è umano, perseverare è diabolico". Daniele Capezzone, nella sua Occhio al caffè - Rassegna politicamente scorrettissima di oggi, torna sulla questione dell'attentato all'ospedale battista di Gaza, che ha provocato 500 morti. Un dramma su cui, a caldo, si erano subito scatenati i commenti anche in Parlamento italiano che accusavano Israele: "Provenzano, una grillina, Fratoianni, così senza sapere un caz***o...", ricorda il direttore editoriale di Libero, sottolineando come anche a fronte della smentita dell'esercito israeliano e la pubblicazione da parte di Al Jazeera di un video molto chiaro nella serata di martedì, ieri i quotidiani continuavano a non dare credito all'ipotesi via via più plausibile, quella di un razzo di Hamas fuori controllo.

"Pure oggi molti giornali, a 36 ore dai fatti, continuano a offuscare le responsabilità di Hamas nel lancio del razzo che ha colpito l'ospedale di Gaza", spiega Capezzone. Anche a fronte dell'audio di due miliziani palestinesi che esplicitamente ammettono: "E' nostro il razzo?", "Sì è nostro". "Oggi Repubblica e Corriere fanno chiarezza, resta clamorosamente nel vago la Stampa ma c'è chi fa peggio: Avvenire, il Fatto quotidiano, l'Unità e anche un editoriale molto fumoso e fumogeno di Adriano Sofri sul Foglio. Ricordate Bucha? Come mai a chi dubita sempre in questo caso è bastata una nota di Hamas ed erano già in Cassazione?". Su un punto però Hamas ha centrato il bersaglio: far saltare il vertice a quattro di Joe Biden in Medio oriente.