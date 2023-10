Matteo Salvini, gli insulti dei pro-Hamas: "Sei morto, devi tacere"

19 ottobre 2023 a

Che la strage di civili nell'ospedale battista di Gaza di martedì sera sia colpa di Hamas e non di Israele è ormai qualcosa in più di un sospetto. Ma se qualcuno, nello specifico Matteo Salvini, si azzarda a scriverlo sui social piovono insulti dai filo-palestinesi.

Su X (l'ex Twitter), il leader della Lega, vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, ha scritto: "La strage dell'ospedale di Gaza lascia sgomenti. Un pensiero e una preghiera per le vittime e i feriti. Qualcuno ha commentato in modo affrettato, ma stanno emergendo dati, in forma di video, intercettazioni e analisi di geolocalizzazione, che evidenziano il ruolo di Hamas. È doveroso - ha aggiunto - accertare le responsabilità. Storicamente i terroristi islamici non si sono mai fatti scrupoli, e purtroppo a pagare il prezzo di questo orrore sono anche civili innocenti".

È… — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 18, 2023

Ricapitoliamo: martedì sera un'esplosione devasta l'ospedale Al-Ahly nel centro di Gaza, provocando oltre 500 morti. Tutti pensano a un raid israeliano e da ogni parte, compreso il Parlamento italiano, piovono accuse contro Tel Aviv. Le autorità palestinesi parlano di "genocidio", l'esercito israeliano prima annuncia "accertamenti e verifiche" e dopo poco assicura: "A provocare la strage è stato un razzo di Hamas fuori controllo".

La conferma sembrerebbe arrivare nelle ore successive con un video dell'esplosione e soprattutto un audio nel quale due miliziani di Hamas si scambiano queste parole: "È la prima volta che vediamo cadere un missile del genere, per questo pensiamo sia del Movimento per il Jihad Islamico in Palestina (Pij, ndr)", "Cosa?", "Dicono che appartiene al Pij", "Siamo stati noi?", "Così pare, le schegge ritrovate sono del posto, non israeliane", "Dio, ma non potevano trovare un'altra parte dove lanciarlo?", "Non importa, dicono che l'hanno fatto partire dal cimitero dietro all'ospedale".

E' a tutto questo che fa riferimento Salvini, trovando però una raffica di insulti nei commenti. "Storicamente sei un ladro bugiardo, quindi qualsiasi cosa scrivi o dici per me è una bugia. Quando ci saranno dati 'certi' e indipendenti allora potrai commentare, ma ormai non sei più credibile comunque, faresti meglio a ritirarti", scrive un utente. E ancora: "Ma VERGOGNATI. Anzi, VERGOGNATEVI. Quello che sta facendo Israele è immondo, siete solo in grado di dire le vostre bestialità seduti...". "Tu devi solo tacere razzista... sei politicamente morto, supporti l'Israele nazista terrorista e ora spudoratamente copri i crimini di guerra di Israele". "La paura di Israele fa novanta con i nostri pseudo politici, mamma mia quanto mi fate vergognare di essere italiano". "Smettila di fare altre figure, è una situazione in cui la prudenza è fondamentale, oltretutto esponete tutti noi a ritorsioni".