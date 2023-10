Nicola Porro picchia durissimo contro Fratoianni: "Strage all'ospedale, qualcosa di incredibile!"

18 ottobre 2023 a

Nella serata di martedì 17 ottobre, l'orrore a Gaza: l'ospedale colpito, una strage costata la vita a più di 500 persone. Un dramma controverso, con il rimpallo di responsabilità tra Israele e Hamas, con Tel Aviv che il giorno successivo ha offerto valide prove a sostegno della tesi che la strage sia dovuta a un errore dell'organizzazione terroristica che governa la Striscia di Gaza.

Eppure, a caldo, la stessa sera del dramma, c'è chi ha puntato il dito senza esitazione contro Israele. E su questo insiste Nicola Porro nella sua copertina di Stasera Italia, il programma di Rete 4, la puntata è quella di mercoledì 18 ottobre. Porro apre citando quanto detto a caldo da Nicola Fratoianni: "L'esercito israeliano ha bombardato un ospedale pieno di personale sanitario".

Dunque, Laura Boldrini. "L'ex presidente della Camera - riprende Porro -, che dovrebbe avere una certa esperienza di politica internazionale e rapporti, dice: Giunge in queste ora la notizia che l'ospedale è stato bombardato. Condanniamo la punizione collettiva di un intero popolo: questa è barbarie. Cioè ha già preso posizione", sottolinea il conduttore.

"Razzo sull'ospedale? Ha già deciso, è colpa di Israele": Porro, chi inchioda con una frase

Ma non è finita. "Più tardi il segretario del Pd, Elly Schlein, dice: Con la stessa nettezza con cui il Pd ha condannato Hamas abbiamo chiesto a Israele il rispetto del diritto umanitario. Le vite dei palestinesi non valgono di meno". Non è una frase fatta, evidentemente, dopo quello che è accaduto a Gaza".

E Porro sbotta: "È incredibile come prendono posizione: come i giocatori che cercano il fallo in area di rigore. Ma le prove che hanno portato gli israeliani varranno qualcosa? Varranno almeno il beneficio del dubbio? Nel frattempo, sono già iniziati gli assalti alle ambasciate americane", conclude rimarcando le conseguenze della strage a Gaza registrate nelle ultime ore.