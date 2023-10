Meloni, Guido Crosetto: "Giusto che si riposi. Tanto non ci riescono..."

22 ottobre 2023 a

Oggi, domenica 22 ottobre, la kermesse di Fratelli d'Italia "L'Italia vincente - Un anno di risultati". Al teatro Brancaccio di Roma si celebra il primo anno di governo. Assente però Giorgia Meloni, che dopo i fatti degli ultimi giorni, la separazione da Andrea Giambruno e il viaggio in Medio Oriente ha scelto di stare al fianco della figlia Ginevra. Il premier ha mandato un videomessaggio, in cui ha premesso: "Anch'io sono un essere umano e se c'è qualcuno a cui posso chiedere comprensione sono i militanti di Fratelli d'Italia". Così, scusandosi per l'assenza. Dunque, ha aggiunto: "Un anno fa questo è stato un giorno storico", il riferimento è al giuramento al Quirinale "Sono fiera di quello che abbiamo fatto, sono fiera di me stessa perché* ho camminato a testa alta e non sono scesa a compromessi".

Ad annunciare l'assenza di Meloni, prima del videomessaggio, è stato Guido Crosetto: "È giusto che Giorgia Meloni trovi il tempo per riposarsi", ha rimarcato il ministro della Difesa. "La premier è indebolita? Non la vedo indebolita, la vedo sempre più forte. Ci sono sempre i tentativi di indebolire i governi, con alcuni si riesce con altri no", ha aggiunto tagliente, rispondendo agli attacchi delle opposizioni.

Nel suo intervento, Meloni ha riservato un durissimo passaggio a chi ogni giorno attacca l'esecutivo: "Continuate a rotolarvi nel fango, noi andiamo avanti a testa alta". E una conferma all'ossessione delle opposizioni è arriva a strettissimo giro di posta, con le parole di Arturo Scotto, deputato Pd e capogruppo in commissione lavoro: "I risultati dopo un anno a Palazzo Chigi sono così magri che l’unica cosa che sa fare Giorgia Meloni è attaccare l’opposizione. La propaganda della destra ha sempre lo stesso registro: il vittimismo. Che è il modo migliore di galleggiare al potere senza assumersi responsabilità". Insomma, la sinistra non si smentisce.

Alla kermesse di FdI anche le parole di Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura: "Giorgia Meloni non è stata eletta perché è donna, ma perché è la più brava. Abbiamo affermato anche in politica non solo la pari dignità, ma la dimostrazione che ci vogliono sei-sette uomini per mettersi nelle condizioni di eguagliare una donna in tutte le attività, compresa questa", ha sottolineato.

Poi Augusta Montaruli, vicecapogruppo FdI alla Camera: "Abbiamo messo l'Italia davanti a tutti e a tutto. Non pensiamo solo a fare grande il nostro partito, ma a dare una risposta concreta a quegli italiani che ci hanno dato un mandato chiaro, quale ultima speranza di una nazione in cui vivere con orgoglio. In dodici mesi abbiamo lavorato incessantemente per far sì che questo sia possibile", ha sottolineato con orgoglio.