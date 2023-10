Giorgia Meloni, la sorella Arianna zittisce i giornalisti: "Così ci fate prendere un sacco di voti"

22 ottobre 2023 a

"Così ci fate prendere un sacco di voti". Arianna Meloni, sorella della premier Giorgia Meloni, affronta a muso duro i giornalisti assiepati fuori dal Teatro Brancaccio di Roma, dove va in scena la kermesse di Fratelli d'Italia L'Italia vincente in occasione del primo anno di governo di centrodestra.

Una festa a metà, vista l'assenza più che giustificata proprio della "padrona di casa". Giorgia Meloni ha disertato per rimanere in famiglia, con la figlia Ginevra, dopo il weekend turbolento: prima i fuorionda in settimana di Striscia la Notizia sul compagno Andrea Giambruno, conduttore di Diario del giorno su Rete 4. Quindi la rottura via social con il giornalista Mediaset, padre di sua figlia. Sabato, l'importante viaggio al Cairo, in Egitto, per partecipare al summit sul Medio Oriente, Ma l'attenzione dei media, più che sulla drammatica crisi internazionale tra Israele e Hamas, in queste ore è tutta per la crisi sentimentale in atto.

"Hanno colpito Giorgia Meloni nella sfera privata per fermare la sua battaglia politica e il suo governo?", domandano i cronisti ad Arianna, da qualche settimana nominata capo della segreteria politica di FdI. "Se a voi vi sembra normale questo tipo di giornalismo, ragazzi, ditelo voi... vi rispondete da soli - è la gelida risposta -. Grazie per il lavoro che fate, perché, secondo me, ci fate prendere un sacco di voti. Questo non è giornalismo, è pettegolezzo".

Visibilmente indispettita dalle domande sul caso Giambruno, la sorella della premier risponde irritata anche alla domanda su come stia Giorgia: "Secondo lei, come sta?", prima di salire su uno scooter e lasciare il teatro.