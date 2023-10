Che tempo che fa, figuraccia-Schlein: “Esattamente, qual è?”, pure Fazio è confuso

29 ottobre 2023 a

Pure Fabio Fazio non ha potuto fare a meno di manifestare qualche perplessità sul programma politico di Elly Schlein. Ospite nello studio di Che tempo che fa, sul Nove, la segretaria del Pd non ha impressionato. Anzi, ha annoiato con le dichiarazioni di sempre, trite e ritrite. Tanto che a un certo punto Fazio le ha chiesto: “Qual è la tua agenda esattamente?”. Anziché rispondere nel merito, la Schlein ha continuato ad attaccare il governo di Giorgia Meloni, parlando di manovra “sbagliata”.

“Quello che fanno - ha dichiarato la segretaria dem - è tagliare il cuneo fiscale solo per un anno, non in modo permanete. Ma tra le righe si legge che si stanno abbandonando i servizi di base, come nel caso della Sanità e delle liste d'attesa. Come ha spiegato Cottarelli si vede che il governo sta tagliando la sanità pubblica. Il problema delle liste d'attesa non si può risolvere solo facendo lavorare di più il personale sanitario esistente. Serve sbloccare il tetto alle assunzioni. L’alternativa - ha aggiunto - la costruiamo con tutti coloro che sentono di dover contrastare la politica del governo Meloni. Noi sentiamo la responsabilità nei confronti delle persone che in un anno di governo Meloni hanno visto peggiorare le loro condizioni di vita”.

La Schlein ha espresso anche il suo punto di vista sul conflitto israelo-palestinese: “Penso che il governo abbia sbagliato a non votare una risoluzione che chiede una tregua umanitaria. Basta che fermiamo questa strage di civili a Gaza, non possiamo più vedere bombe che cadono su ospedali, scuole, sui civili. Non possiamo assistere a violazioni del diritto internazionale e umanitario. Il faro è il rispetto da parte di tutti del diritto internazionale. Io vengo da una cultura pacifista, sono stata vicinia alla causa palestinese, che è un'altra cosa rispetto ad Hamas. Per fermare Hamas dobbiamo isolare Hamas, anche nel mondo arabo. Dobbiamo colpire Hamas, ma non tutti i palestinesi perché nel diritto internazionale c'è una differenza tra la giustizia e la vendetta”.