Elly Schlein, la bordata di Storace: "Non ne azzecca una e grida all'islamofobia"

Elly Schlein, attacca Francesco Storace in un articolo su Libero, non ne indovina una. Ora la segretaria del Pd, mentre nel mondo imperversa la caccia all'ebreo, condanna il rigurgito di antisemitismo ma avverte del rischio di islamofobia: "Siamo tutti preoccupati da questo rigurgito di antisemitismo, che dobbiamo davvero contrastare con grande forza", ha detto Schlein. Salvo poi cascare sulla parolina giustificazionista, che una leader non si dovrebbe mai permettere: "Così come - ha proseguito la segretaria del Pd - dobbiamo contrastare chi soffia su uno scontro di civiltà, chi cerca di soffiare sull’islamofobia. Serve anche un grande sforzo culturale perché siamo estremamente preoccupati da questo ritorno di odio e di violenza".