Meloni ingannata dai russi? Schlein: "Sconcertante"

“Ciò che è successo è piuttosto sconcertante, per il governo e per l’Italia": Elly Schlein lo ha detto a proposito dello scherzo telefonico fatto a Giorgia Meloni da due comici russi, che hanno fatto finta di essere il presidente della Commissione dell'Unione africana nel corso di una telefonata. "Non ha funzionato l’attività di filtro e verifica preliminare alla telefonata ponendo in serio imbarazzo il nostro Paese - ha proseguito la leader del Pd in una nota -. Non basta la nota di spiegazione di Palazzo Chigi, è necessario che il governo rassicuri Parlamento e Paese affinché situazioni di questo tipo, che rischiano di mettere a pregiudizio la nostra immagine e il nostro profilo politico sul piano internazionale, non si verifichino più”. Parole che sembrano appoggiare l'interrogazione parlamentare presentata nelle scorse ora dal Movimento 5 Stelle.

La Schlein, insomma, si accoda al coro della sinistra, che non ha fatto altro che attaccare il governo per quanto accaduto. Dall'esecutivo, invece, hanno già provveduto a rassicurare tutti sul fatto che la premier non sia affatto caduta nella trappola. Anzi, in molti l'hanno lodata per la sua coerenza. Maurizio Gasparri, per esempio, ha commentato: "La verità è che le persone serie mantengono la stessa linea sia che parlino con interlocutori occasionali che con interlocutori di altro genere. E invece quelli che non hanno niente da dire o che dicono fesserie non hanno bisogno di ricevere telefonate di qualsiasi tipo per rivelare la loro vera natura".