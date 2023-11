Schlein & co: la sinistra fa festa per la telefonata e va contro l'Italia

02 novembre 2023 a

La sinistra fa festa per la telefonata-trappola dei due comici russi Vovan & Lexus (in odore di servizi segreti) ai danni della premier italiana Giorgia Meloni. Da Conte a Bonelli fino alla Schlein, il copione è unico: "Figuraccia del governo". Ma da che pulpito: loro sono maestri di gaffe, e per il Copasir la vicenda è seria. Ma come al solito, l'opposizione va sempre contro l'Italia.