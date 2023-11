Scherzo a Meloni, la sinistra sbraita? Capezzone: la foto che tutti scordano

03 novembre 2023 a

La sinistra si è fatta abbagliare dal regime iraniano, M5S intratteneva rapporti con il Venezuela. E quanti ex premier hanno avuto legami con la Russia di Putin. Tutti hanno dimenticato le strette di mano tra Conte e Xi Jinping ma anche quelle con la Russia dello Zar e i camion dell'esercito di Mosca sul suolo italiano durante l'emergenza Covid. Tutte circostanze che ovviamente nello sbraitare dei progressisti su Giorgia Meloni sono sparite. Ma c'è stato un tempo in cui i leader della sinistra camminavano a braccetto con dittatori o con capi di Stato non eletti democraticamente. Daniele Capezzone rinfresca la memoria alla sinistra.