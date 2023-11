Sinistra sul piede di guerra: vietato ricordare le ere climatiche

Daniele Dell'Orco 06 novembre 2023 a

Sinistra sul piede di guerra contro la neopresidente di Arpa Lombardia, Lucia Lo Palo, che a Italpress ha detto: «Il cambiamento climatico è in corso da varie ere geologiche: lo attraversiamo da sempre, da quando la Terra esiste». Siccome era stata candidata con Fdi a Brescia, per le opposizioni è una negazionista del clima e deve dimettersi. Epperò ha solo sostenuto che la CO2, da sola, non possa impattare più dei fenomeni naturali o dei cicli solari.

Del resto, la CO2 sul pianeta 20mila anni fa era ben minore di ora, quando le temperature erano 8 gradi al di sotto dei livelli attuali. Eppure, per qualche ragione, iniziarono ad alzarsi con buona pace dei mammut.

Come pure non fu l’inquinamento a far cadere gli egizi nel 332 a.C. e a rendere meno fertile il terreno intorno al Nilo, a far migrare gli Anasazi del Nord America o a far collassare la civiltà Maya nel Basso Medioevo, quando c’era la siccità causata dal riscaldamento globale, o a mettere l’uomo di fronte all’anno più freddo di un intero millennio: il 1788. Ieri.