Premierato, la bufala su Mattarella a Seul su Repubblica: tutto per colpire Meloni

08 novembre 2023 a

a

a

La riforma costituzionale, il premierato, sta facendo perdere la testa alla sinistra. Sia in Parlamento, sia sui quotidiani. Già, perché quanto abbiamo visto su Repubblica, francamente, è piuttosto sconcertante. Non si parla della lunga sequenza di titoli con cui viene rilanciato un presunto "allarme democratico", ma di una panzana niente meno che su Sergio Mattarella, il "custode della Carta".

La vicenda viene notata anche dal blog di Nicola Porro, che sottolinea come Repubblica abbia seguito il viaggio di Mattarella a Seul con il suo inviato, Concetto Vecchio. Nel pezzo si legge: "Mattarella si aggira per gli ampi saloni del Museo nazionale della Corea, tra vasi, collane e statuette di Buddha. Seul è sprofondata nel buio e viene da chiedersi, osservandolo, se c’è un nesso simbolico con quel che sta avvenendo in Italia, dove la destra pensa di trasformare la presidenza della Repubblica in una figura museale". Insomma, toni cupi, lugubri, paranoici.

Ma il meglio, si fa per dire, viaggia insieme al titolo dell'articolo in questione: "Mattarella a Seul, una distanza (anche geografica) dalla riforma di Meloni". Sembra quasi che il capo dello Stato abbia scelto di "fuggire" dall'Italia, per non pensare al premierato, ovviamente. Per non pensare a quelle prerogative del Quirinale che, sempre secondo Repubblica ovviamente, verrebbero compromesse.

"Le dimissioni di Mattarella": delirio di sinistra contro il governo Meloni

Ecco, il punto è che non solo il titolo è già surreale in sé e per sé, ma è anche falso. Infatti il viaggio in Asia del presidente della Repubblica era programmato da tempo. E, soprattutto, l'approvazione in Cdm lo scorso 3 novembre della bozze di riforma del premierato è solo l'inizio di un percorso che potrebbe rivelarsi lunghissimo (si pensi che il Colle, ad oggi, non ha neppure ricevuto il testo definitivo del ddl Casellati). L'ennesima bufala di Repubblica. Su Mattarella e contro Meloni.