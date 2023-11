Schlein e Conte bocciati: il sondaggio Mannheimer è un incubo per Pd e 5s

08 novembre 2023 a

Tutti stanno col fiato sul collo a Giorgia Meloni e al suo governo, in attesa che compia un passo falso e perda consenso. E invece gli unici partiti che sono visti male dagli italiani sono quelli di opposizione. L’analisi di Renato Mannheimer si fonda proprio su questa tesi, che è supportata da numeri solidi. In particolare su un sondaggio Eumetra per PiazzaPulita, che ha chiesto di dare un voto da uno a dieci al lavoro dell’opposizione: per il 57% degli intervistati non è sufficiente, mentre soltanto il 38% lo valuta positivamente.

Ma ciò che appare ancora più importante - scrive Mannheimer su Italia Oggi - è il giudizio rilevato specificatamente tra quei cittadini che dichiarano l'intenzione di voto per i partiti che si schierano contro il governo: ed è significativo notare in particolare come, anche in questo ambito più circoscritto e che dovrebbe essere più simpatetico con l’opposizione, la maggioranza dia comunque un giudizio sfavorevole”. E infatti risulta che nei confronti dell’operato del Pd il 54% degli intervistati è critico, percentuale che sale a 58 nel caso del Movimento 5 Stelle. “In più - aggiunte Mannheimer - la valutazione offerta da chi si dichiara indeciso su cosa votare, che rappresenta secondo quanto affermato dalla stessa segretaria del Pd Elly Schlein, il pubblico potenziale verso il quale il suo partito si rivolge principalmente è, almeno sino questo momento, ancora più negativa, tanto che ben il 72% dà un giudizio insufficiente sull'azione dell’opposizione".

Il dato curioso è che queste valutazioni negative sull’operato dei partiti di opposizione non si traducono in un atteggiamento altrettanto critico nei confronti dei leader: “Tre elettori su quattro del Pd (75%) - sottolinea Mannheimer - danno un giudizio positivo all'azione della segretaria Schlein e addirittura il 91% dei votanti per il Movimento 5 Stelle dà una analoga valutazione per il proprio leader Giuseppe Conte. Insomma, la posizione critica espressa per l'operato in generale dell'opposizione sembra non trasferirsi, almeno per ora, sulla valutazione espressa nei confronti dei leader di quest’ultima”.