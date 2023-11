Capezzone, "la sinistra si esalta per il Berlusconi albanese"

09 novembre 2023 a

La guerra a Gaza e la vicenda dei migranti in Albania manda in tilt la sinistra italiana. Daniele Capezzone, nel suo Occhio al caffè - Rassegna politicamente scorrettissima di oggi, prende di mira Pd e progressisti di casa nostra e il loro curioso strabismo politico a doppia mandata.

La formula è riassunta dal direttore editoriale di Libero così: "Trattare con Hamas ma espellere Edi Rama dal Pse". La proposta è di Peppe Provenzano, secondo il quale il premier albanese avendo firmato il trattato con Giorgia Meloni (un accordo già bollato con i termini "deportazione" e "Guantanamo") sarebbe meritevole di cacciata dal partito dei Socialisti europei. Una polemica sottolinea con forza da Repubblica. "All'improvviso, Rama è diventato un figlio di m***ta".

Ed è curioso, sottolinea Capezzone, che sull'altro importante quotidiano nazionale del gruppo Gedi, la Stampa di Torino, dia la ribalta a Berisha con una lunghissima intervista in cui attacca il suo nemico interno Rama e mette in guardia l'Italia e la Meloni. Una "esaltazione", quella dell'avversario di Rama, che secondo Capezzone puzza di bruciato: è bene non dimenticarsi, infatti, che Berisha è lo stesso "capo della destra albanese per anni criminalizzato dalla sinistra, trattato peggio di Berlusconi". Com'era la storia? Il nemico del mio nemico...