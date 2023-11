Meloni prende tutti in contropiede, le basta una domanda

11 novembre 2023 a

Sono bastati un video e una domanda, a Giorgia Meloni, per prendere tutti in contropiede, opposizioni per prime. "Volete decidere voi o i partiti?", ha chiesto la premier sui social, rivolgendosi direttamente agli italiani e agli elettori. La sfida è la riforma costituzionale, e sul premierato si accelera: senza un ampio accordo in Parlamento e una convergenza con la sinistra, la maggioranza è pronta al referendum, avverte il presidente del Consiglio.



