Prodi torna in tv e attacca il governo: ecco perché sembra la Schlein

Romano Prodi, ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita su La7, ha criticato il governo di centrodestra sia per l'accordo con l'Albania sui migranti sia per il premierato. A tal proposito Francesco Storace su Libero ha scritto: "Da Formigli si è seduto il leader di una volta che sembra piovuto da Marte sulla terra. Si attacca ai poteri del Presidente della Repubblica e al ruolo del Parlamento perché ovviamente della sovranità popolare non gli interessa né tanto né poco".

