PiazzaPulita, Romano Prodi spara contro Meloni: "Spazza via il Parlamento"

Si parla di riforma costituzionale con un premier eletto direttamente dal popolo da Corrado Formigli a Piazzapulita, su La7, nella puntata del 9 novembre. "Sono l'unico premier che ha voluto alla fine del suo governo la sfiducia del Parlamento, perché credo che sia il centro del Paese. La riforma del premierato spazza via il Parlamento e non la voglio", afferma l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi intervistato dal conduttore

"E se vogliamo stabilità basta una buona legge elettorale, il Matterrellum c'era quasi, bastava completarlo", ha continuato il Professore. "I problemi di governabilità si risolvono con una legge elettorale di maggioranza. Non c'è bisogno di togliere i poteri al presidente della Repubblica. Con l'elezione diretta del presidente del Consiglio il presidente della Repubblica non conterebbe più nulla, non c'è dubbio. Basterebbe una legge elettorale a due turni per esempio".

Qui l'intervista di Romano Prodi a Piazzapulita

Quindi aggiunge che secondo lui Giorgia Meloni spinge per il premierato "perché essendo al governo, con un’ampia maggioranza, ci vuole rimanere". Ma attenzione, insinua: "Lo slogan: 'diamo stabilità con un uomo forte' ha sempre avuto un suo fascino. La democrazia è complicata, vuol dire riflessione, mentre l’uomo singolo vuol dire emozione", conclude Romano Prodi. "Il governo in questo momento vuole attrarre un’emozione. E ci riesce. Ma attenzione che quando poi si discuterà a lungo sul problema, l’emozione finirà con l’essere meno importante, soprattutto occorre che insieme maggioranza e opposizione facciano una buona legge elettorale".