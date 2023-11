Salvini stronca l'ennesimo sciopero della Cgil, la furia di Landini

11 novembre 2023 a

a

a

L'annuncio dell'ennesimo sciopero di 24 ore, che interesserà i trasporti nella giornata di venerdì 17 novembre, ha fatto saltare dalla sedia il ministro Matteo Salvini, che per questo ha detto di essere pronto a intervenire con la precettazione nel caso in cui i sindacati non riducano l'agitazione a 4 ore. Cosa che ha fatto infuriare il leader della Cgil Maurizio Landini. Fabio Rubini ne scrive su Libero: "Il calendario degli scioperi organizzati per ostacolare il governo, è talmente fitto che, probabilmente, anche gli stessi organizzatori rischiano di confondersi e dimenticarsene qualcuno".

Registrati gratuitamente qui e leggi l'articolo integrale di Fabio Rubini