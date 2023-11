Migranti, Schlein: "Chi nasce qui è italiano". A chi vuol dare la cittadinanza

11 novembre 2023 a

Torna sullo ius soli la segretaria del Pd Elly Schlein. Dal palco in piazza del Popolo, nel suo intervento conclusivo alla manifestazione nazionale del partito contro il governo, tuona: "Riprendiamo la battaglia per dire che chi nasce o cresce in Italia è italiano e nessuno può togliere il diritto di sentirsi a casa propria. Serve una legge sulla cittadinanza".

Sull’immigrazione, "la destra ha mostrato il volto più feroce. Per anni hanno vomitato odio e pregiudizi. È loro la responsabilità di questo caos, la destra non ha il coraggio di dire ai suoi alleati nazionalisti che stare in Europa non significa solo prenderne i benefici". E ancora, attacca: "Da segretaria del Pd dico che è stato un errore non cambiare la Bossi-Fini negli anni in cui eravamo al governo. Come lo è stato finanziare una guardia costiera libica che viola i diritti fondamentali. Siamo qui per cambiare e riparare anche questi errori del centrosinistra".

Abbiamo una destra "che non ha il coraggio di dire ai suoi alleati nazionalisti che non si possono solo volere i benefici di far parte dell’Unione europea se non condividi anche le responsabilità che ne derivano", conclude Elly Schlein. "Vogliamo una missione europea di ricerca e soccorso in mare, una Mare Nostrum europea, e basta con la guerra alle Ong che fanno solo quello che dovrebbero fare gli stati nel Mediterraneo".