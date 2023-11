Pd, Guerini mette nel mirino Schlein: "Non siamo autosufficienti"

13 novembre 2023 a

L'area riformista del Pd batte un colpo. Il messaggio viene inviato direttamente da Lorenzo Guerini, alla guida della corrente. È lui a palare di un partito "consapevole di non essere autosufficiente" e a ribadire la necessità di un campo largo: "Lavoriamo a un'alleanza con tutti quelli che vogliono costruire un'alternativa alla destra, un'alleanza larga con le forze presenti in piazza ma che guardi anche a quelle forze che ieri non c'erano: dobbiamo sollecitarle a fare un lavoro insieme oggi all'opposizione, e poi in prospettiva".

All'indomani della manifestazione per cui i dem sono scesi in piazza a protestare contro le politiche del governo Meloni, Guerini fa un bilancio dell'evento e ritorna sull'alleanza con il Movimento 5 Stelle. Quest'ultima presente proprio nella piazza di Elly Schlein con Giuseppe Conte. "Quella di ieri - prosegue raggiunto dall'Adnkronos - è stata una bella manifestazione che ha messo in campo un'idea di alternativa al centrodestra, che vede il Pd come perno di una alleanza larga in grado di competere per il governo del paese". Insomma, il Pd è sì il perno della coalizione, ma in solitaria non va da nessuna parte. E la comunicazione sembra suonare la sveglia proprio alla segretaria.

Nella piazza di sabato - dice ancora - "abbiamo segnato i nostri punti per quanto riguarda il contrasto all'azione di questo governo, sottolineando l'insufficienza manifestata dall'esecutivo Meloni nell'affrontare i nodi del paese, a partire da una legge di bilancio che non mette in campo alcuna idea di equità. Abbiamo inoltre denunciato la mancanza di un sostegno alle fasce più deboli e poi evidenziato i nostri punti programmatici, a partire dal lavoro e dalla sanità".

Ecco perché a suo dire i grillini potrebbero essere gli interlocutori giusti: "Serve collaborazione e non competizione per rubarci l'1 per cento. L'avversario è la destra, la competizione tra noi non serve". Da qui l'apertura: "Da parte nostra - aggiunge il presidente del Copasir - nessuna paura a dialogare e confrontarsi. L'importante è che vi sia consapevolezza del nostro ruolo: ripeto, il Pd deve essere il perno di questa alleanza e ha le carte in regola per poterlo fare". Capito Schlein?