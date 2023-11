Ddl Concorrenza, via libera del Senato: tavolini all'aperto e 5G, ecco le misure

15 novembre 2023 a

Via libera del Senato al Ddl concorrenza: tra le novità limiti meno stringenti sulle emissioni elettromagnetiche per favorire lo sviluppo delle nuove reti di telefonia mobile 5G; una proroga sui tavolini all'aperto di bar e ristoranti fino a tutto il prossimo anno; e più tutele per le botteghe storiche e i consumatori. Il testo passa ora in seconda lettura alla Camera.

Accolta con favore, soprattutto dalle associazioni imprenditoriali, la proroga del regime semplificato per dehors e tavolini all'aperto fino a dicembre 2024. A tal proposito il senatore di Fratelli d’Italia, Andrea De Priamo, ha commentato: "Si tratta di un provvedimento importante senza il quale il mondo della ristorazione avrebbe avuto un duro colpo. Dobbiamo ricordare infatti che le restrizioni del Covid portarono allo stremo il settore, con migliaia di chiusure, e successivamente questo modello si è affermato anche in relazione alle favorevoli condizioni climatiche".

Altre misure tra quelle del ddl attribuiscono più poteri ai sindaci per limitare l'insediamento di nuove strutture in aree di particolare interesse a tutela delle botteghe storiche nonché maggiori tutele per i consumatori. Per quanto riguarda i contratti di servizio a tempo determinato con clausola di rinnovo, invece, arriva l'obbligo di avvisare i clienti entro 30 giorni dalla scadenza. Inoltre, diventano nulli i contratti stipulati al telefono, se l'utente non ha confermato in precedenza di aver ricevuto il documento contenente tutte le clausole contrattuali. Secondo alcune associazioni, come Assoutenti, Confconsumatori e Movimento Consumatori, si tratta di "misure che vanno nella giusta direzione di garantire maggiori tutele ai consumatori che stipulano contratti per forniture di luce, gas e telecomunicazioni, spesso raggirati da call center".