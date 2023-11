Elly Schlein, "fuga" da Giorgia Meloni: rifiuta l'invito ad Atreju

16 novembre 2023 a

a

a

Giorgia Meloni invita Elly Schlein ad Atreju, la tradizionale kermesse di Fratelli d'Italia. E la leader dem, dopo averne parlato con i suoi fedelissimi, rifiuta. Lo confermano a Repubblica fonti di primo piano del Nazareno. L’invito era partito direttamente dalla premier ed era stato recapitato verbalmente alla segretaria del Pd dal responsabile organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli, nei giorni scorsi, Secondo quanto riferito dai suoi, la Schlein avrebbe deciso di rifiutare perché il confronto - secondo lei - dovrebbe tenersi in Parlamento.

La scelta della premier, come riportato da Tommaso Ciriaco su Repubblica, aveva un valore politico. Premesso che la kermesse di FdI ha sempre ospitato leader di centrosinistra, questo invito assumeva un significato particolare, dal momento che la prima forza del Paese, alla guida del governo, aveva deciso di coinvolgere sul palco il principale leader dell’opposizione. Se la Schlein avesse accettato l'invito, ci sarebbero potute essere delle prove tecniche di dialogo tra le rappresentanti di due partiti molto diversi.

Secondo Repubblica, l'obiettivo della Meloni sarebbe stato quello di individuare un avversario e di riconoscerlo. L'evento si terrà a Roma dal 14 al 17 dicembre, a Castel Sant’Angelo. E proprio in quei giorni, il Parlamento sarà impegnato nell’ultimo step sulla legge di bilancio. Senza dimenticare altri nodi, come Mes, Patto di stabilità e migranti. In ogni caso, c'è da sottolineare che Atreju ha sempre riservato una buona accoglienza agli avversari politici che vi hanno partecipato, da Fausto Bertinotti a Walter Veltroni fino a Giuseppe Conte.