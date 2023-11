Donzelli: "Schlein ad Atreju? Ecco chi fugge dal confronto"

16 novembre 2023 a

Giovanni Donzelli fa chiarezza sull'invito alla segretaria del Partito democratico alla kermesse di Atreju: "Per gli inviti, anche solo per educazione, non passiamo dalla stampa. Il programma lo saprete a tempo debito", dice ai giornalisti che gli chiedono lumi. "Ma ovviamente anche in questo Atreju cercheremo sempre il confronto con chi la pensa diversamente da noi".

Quindi, il responsabile organizzativo di Fratelli d’Italia tira la bordata ad Elly Schlein: "Solo chi non si sente forte delle proprie idee fugge dal confronto".

E infatti il Nazareno conferma che la leader del Pd non prenderà comunque parte all’evento in programma dal 14 al 17 dicembre. Dicono che l’invito da parte di Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia, c’è stato ed è avvenuto ieri in Transatlantico. La segretaria del Pd dopo aver preso tempo ha risposto di no. E questo perché, sottolineano sempre fonti Pd, il confronto con Fratelli d’Italia si fa in Parlamento e anche perché quelli saranno giorni di fuoco sulla manovra.

"Non so se Donzelli ha invitato la Schlein ad Atreju, ma il diniego preventivo del Pd viola ogni galateo di confronto civile. Meglio la capacità di dialogo e di confronto del Pci", ironizza con un post pubblicato su Twitte il presidente della Dc, Gianfranco Rotondi.

E il ministro Luca Ciriani, uno degli uomini più fidati di Meloni, ricorda che negli anni passati l’invito fu accettato dai leader del centrosinistra quando Fdi era all’opposizione. "È nostra tradizione invitare gli avversari politici, invitammo anche Conte e Letta. Siamo contro le criminalizzazioni dell’avversario, le abbiamo subite e non le facciamo".