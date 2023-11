Elly Schlein, ossessione-fascismo: "Meloni? Ha sempre avuto la tentazione"

19 novembre 2023 a

Proprio come il Duce. Secondo Elly Schlein, la premier Giorgia Meloni "vuole comandare e non governare, hanno sempre avuto la tentazione dell'uomo o della donna sola al comando". L'immancabile riferimento al fantasma del fascismo arriva nel corso dell'intervista della segretaria del Pd ai microfoni di Amici e nemici, su Radio 24.

Con la riforma costituzionale sul premierato, spiega la Schlein in radio, "c'è un capo assoluto che decide la vita del Parlamento, sarebbe uno stravolgimento totale. Questo governo sta provando a cambiare da solo le regole del gioco, con una riforma costituzionale buttata là come un fumogeno per coprire i buchi della manovra. Una riforma pericolosa che scardina l'equilibrio fra i poteri dello Stato. Se vogliamo lavorare sulla stabilità del governo, avevamo proposto la sfiducia costruttiva".

La Schlein spiega di aver rifiutato di partecipare ad Atreju, invitata dalla Meloni in persona, perché non è "nel mood di andare a feste di partito". Preferisce, forse, concentrarsi sui grossi guai dentro al suo, di partito. Di liste per le Europee "non abbiamo ancora cominciato a ragionare, candideremo i profili migliori che abbiamo a disposizione nel partito e nella società". Alla domanda se esclude che si candiderà in tutte le circoscrizioni, Schlein risponde: "Questo ancora non l'abbiamo definito, ragioneremo insieme al partito".

Dopo lo sciopero, prosegue, "presenteremo una manovra alternativa mercoledì. Ci stiamo lavorando, c'è stata una riunione ieri. Posso anticipare che le priorità sicuramente saranno il salario minimo e il congedo paritario, anche per riuscire a sostenere le donne nel lavoro. Un congedo paritario di almeno cinque mesi, pienamente pagato al 100 per 100 e non trasferibile tra i genitori". "Questa - conclude il suo comizietto - è una manovra che colpisce le donne sulle pensioni ma anche perché taglia la sanità pubblica. E se tradisci le promesse di Giorgia Meloni in campagna elettorale sugli asili nido, è chiaro che il carico di cura cade tutto sulle donne. Faremo le nostre proposte sulla sanità pubblica assieme alle altre opposizioni".

