Elly Schlein, imbarazzo per la frase della sorella: "Ma chi glielo fa fare?"

È stata coniato un nuovo aggettivo per definire quel che è cambiato nel Pd dopo la manifestazione di piazza del Popolo. Si parla di movimento "ellyttico", quel gran da fare della segretaria che tra trucco, parrucco, armocromia e comunicazione meno criptica, imperversa in tv e sui social convinta dal suo cerchio magico (soprattutto i vecchi dem) che la polarizzazione con Giorgia Meloni non solo sia possibile, ma scontata. Una sovraesposizione, fa notare Simone Canettieri sul Foglio, che non è sfuggita alla sorella maggiore, Susanna Schlein. "Ma chi glielo farà fare?", si sfoga durante una cena dedicata alla cucina italiana nel mondo organizzata in ambasciata. "Ultimamente poi è sempre in giro. E di sicuro noi non la vediamo più. Anzi, per fortuna che abbiamo istituzionalizzato su Zoom un incontro settimanale con nostro fratello, Benjamin, e i nipotini”, commenta Susanna balzata agli onori delle cronache per via dell'incendio della sua auto, nella capitale greca, a opera di alcuni anarchici.

Non volendolo, o forse sì, ha centrato benissimo la nuova fase di Elly e del Pd, puntualizza il Foglio: il movimento ellyttico. Resta da capire se il movimento ellyttico farà quella dell’accelerazione o è semplicemente un fuoco fatuo (un’estate di san Martino). I dati, secondo i dispacci del Pd, iniziano a essere incoraggianti. “La copertura della pagina Facebook del Pd, negli ultimi 90 giorni, è stata di 2,8 milioni di persone raggiunte e 220 mila interazioni: il 13 per cento in più rispetto al periodo precedente. Su Instagram, con 1,8 milioni di persone raggiunte e 532 mila interazioni, la crescita è stata addirittura del 44 per cento. E su X (l’ex Twitter) raggiungiamo 5,3 milioni di persone”.

E forse, sempre secondo il Nazareno, anche i sondaggi sembrano muoversi dopo essere stati per sette mesi inchiodati al 20 per cento. Tutte queste suggestioni, condite da una pax interna al Pd, aggiunge Simone Canetteri, fanno sì che Elly Schlein continui ad accarezzare sempre di più l’idea di candidarsi capolista in tutte le circoscrizioni alle prossime elezioni europee. Magari come risposta a Giorgia Meloni che potrebbe fare altrettanto.