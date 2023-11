Lollobrigida, treno in ritardo e stop per arrivare a Caivano: è polemica. "Nessun danno"

22 novembre 2023 a

Il Fatto quotidiano attacca il ministro all'Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Lo accusa di aver chiesto una fermata straordinaria a Ciampino mentre il Frecciarossa su cui viaggiava percorreva la tratta Torino-Salerno. Il motivo? Il ministro era in ritardo per presenzaire a un evento (importante) al Parco Verde di Caivano. Il governo sul recupero di quella fetta di territorio che la criminalità ha sottratto allo Stato sta investendo tanto. E questo episodio ha scatenato non poche polemiche con la sinistra che ha immediatamente calvalcato la vicenda per colpire Lollobrigida e di riflesso il governo.

E alle accuse ha risposto il capogruppo di FdI, Tommaso Foti: "Oggi, dal solito quotidiano, con la schiera al seguito di alcuni parlamentari della sinistra, arriva l’ultimo attacco spuntato contro il ministro Lollobrigida. La sua colpa sarebbe quella di essere sceso a causa di un grave ritardo dal treno Frecciarossa e, senza recare alcun disagio ai passeggeri, pur di presenziare a un evento importante come l’inaugurazione del parco urbano a Caivano".

"È lampante - riprende - che l’assenza di un ministro a un’iniziativa come quella di ieri, che sancisce, grazie anche al governo Meloni, la rivincita dei cittadini contro la criminalità, sarebbe stato un vero e proprio danno all’immagine dello Stato. Se la colpa di Lollobrigida è quella di voler esser presente a tutti i costi a Caivano, di aver voluto usare un mezzo pubblico e di aver trovato prontamente un’alternativa per raggiungere il luogo, è evidente che certi sciacalli non sanno più a cosa aggrapparsi".

"E fa davvero sorridere - conclude Foti - la richiesta di dimissioni da parte di Renzi, che arriva proprio da colui il quale si fece fare ’l’Air Force Renzì tutto per lui. Solidarietà al ministro Lollobrigida". Infine anche Maurizio Lupi difende il minsitro Lollobrigida: "Una polemica assurda e strumentale. Chiedere le dimissioni del ministro Lollobrigida è ridicolo perché nel suo comportamento non c’è stato alcun abuso. È sceso alla prima stazione utile, come avrebbero potuto fare tutti i passeggeri, per raggiungere Caivano e testimoniare la presenza dello Stato e dimostrare l’impegno del Governo contro il degrado e la criminalità. Stupisce che a fare polemica ci sia chi si autodefinisce ’opposizione responsabile' e che dovrebbe avere una discreta cultura di governo. Occupiamoci di cose serie e non di episodi insignificanti che avvelenano solo il clima".