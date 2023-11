Francesco Lollobrigida, l'intervista: "Frecciarossa? Ho rispettato un impegno di Stato"

23 novembre 2023 a

Nel mirino c'è il mininstro Francesco Lollobrigida. Il caso è quello dello stop al Frecciarossa per arrivare in tempo a Caivano, una vicenda scoperchiata dal Fatto Quotidiano e che ha spinto le opposizioni a invocare le dimissioni del ministro dell'Agricoltura. E Lollobrigida risponde alle accuse in un'intervista a Libero: "Sul caso del treno ho rispettato un impegno di Stato". E ancora, aggiunge nel colloquio con Pietro Senaldi: "La discesa straordinaria, permessa dal regolamento, è stata consentita a tutti i passeggeri. La mia assenza a Caivano sarebbe stata una figuraccia. Chiedono le mie dimissioni per tutti, ma non lascio". Sempre sullo stop al Frecciarossa, Lollobrigida rimarca: "La fermata a Ciampino non ha causato costi economici, né temporali, dà sinistra attacchi pretestuosi".

