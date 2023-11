Elly Schlein a L'aria che tira: "Salvini masochista. Meloni lassista con gli evasori. Partiti maschilisti"

23 novembre 2023 a

a

a

Torna in televisione, Elly Schlein. Lo fa a L'aria che tira, il programma de La7 condotto da David Parenzo, dove la segretaria dem spara ad alzo zero contro il centrodestra. E non solo. Si parla ovviamente ancora del caso di Giulia Cecchettin, del patriarcato, di maschilismo. Ed ecco che Elly se ne viene fuori con una nuova accusa contro la politica, tutta.

I partiti italiani sono molto maschilisti?, le chiede Parenzo. "Sì, il sessismo è strutturale nella nostra società e lo è anche nella politica che è uno specchio della nostra società. È un errore pensare che il soffitto di cristallo lo rompiamo solo noi. Lo rompiamo insieme. Se le altre donne non riescono nemmeno a vederlo il soffitto, non abbiamo cambiato le cose", spara ad alzo zero la Schlein. Insomma, anche il Pd che ha espresso lei, una donna, come guida del partito - se ne evince - sarebbe maschilista.

Poi gli insulti a Matteo Salvini, il quale si è congratulato con Greet Wilders per la vittoria al voto in Olanda. "Mi piace il masochismo di Salvini" su "uno che ha vinto le elezioni" in Olanda che "andava in giro con un cartello non un centesimo all'Italia". Schlein, insomma, rispolvera una vecchia dichiarazione dell'olandese pur di attaccare Salvini.

Ovviamente la leader dem ne ha anche per Giorgia Meloni, bollata come rigorista con i poveri e lassista con gli evasori. Questa è una manovra che taglia le pensioni. Lei parla di transizione verde ma in questa manovra non c’è nulla sull’emergenza climatica. In ogni nostra proposta abbiamo indicato le coperture. Per Meloni è sempre colpa di qualcun altro, ma si prendano le loro responsabilità dopo un anno di governo. Se gli italiani stanno peggio è colpa del fatto che sono incapaci di utilizzare le risorse che ci sono", conclude una scatenata Elly Schlein. Insomma, Meloni strizzerebbe l'occhioo agli evasori. E ancora, "gli italiani stanno peggio", sentenzia lady Pd. Peccato che i sondaggi continuino a premiare il governo e a punire proprio il Pd...