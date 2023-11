Giorgia Meloni, microfono in tilt al Senato: come la risolvono

23 novembre 2023 a

Giorgia Meloni partecipa al question time a palazzo Madama. Ma quando il premier comincia a dare le sue prime risposte alle interrogazioni dei senatori il microfono dello scranno del premier è andato in tilt. La spia andava a intermittenza sul rosso e dunque il premier non è riuscito a terminare il suo intervento. Immediato l'intervento del presidente del Senato, Ignazio La Russa: "Adesso stiamo cercando di sistemare il problema, verrà recuperato il tempo perduto".



Giorgia Meloni ha così deciso di spostarsi in una nuova postazione per parlare accomodandosi tra il ministro Calderoli e il ministro Maria Elisabetta Alberti Casellati. Da quella postazione il premier ha ripreso il suo intervento. Intanto question time di Giorgia Meloni al Senato si è aperto con l’omaggio e il ricordo dell’aula a Giulia Cecchettin la giovane studentessa per il cui omicidio è accusato l’ex fidanzato.

"Vorrei rivolgere un pensiero a Giulia Cecchettin e a tutte le donne vittime di violenza", ha detto il senatore Udc, Antonio De Poli. Applausi dall’aula di Palazzo Madama. "Ringrazio per il lavoro che tutti i gruppi parlamentari hanno fatto in sede di approvazione delle norme di contrasto alla violenza contro le donne. Dimostra al di là delle tante polemiche che ci accompagnano che esiste un terreno sul quale siamo in grado di lavorare insieme e voglio dire che si questo terreno, in particolar modo, saremo sempre a disposizione", ha affermato il premier. Poi Giorgia Meloni ha proseguito il question time rispondendo in modo puntuale e dettagliato a tutte le interrogazioni.